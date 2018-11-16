﻿الهلال الأحمر في ليبيا يعثر على مقبرة جماعية بدرنة تضم 22 جثة لجنود النظام السابق

عثر الهلال الأحمر في ليبيا على مقبرة جماعية في مدينة درنة تضم 22 جثة تعود لجنود يتبعون لجيش النظام السابق تم تصفيتهم داخل معسكرهم من قبل تنظيم القاعدة عام 2011 رميا بالرصاص.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن المكتب الإعلامي للهلال الأحمر قوله إن فرعه بمدينة درنة قام مؤخرًا بانتشال هذه الجثث بحضور كل من مديرية الأمن والنيابة العامة ومركز الخبرة القضائية والبحوث، وهي تعود لعسكريين نظاميين أغلبهم من مدينة ترهونة تم أسرهم عام 2011 من قبل متطرفين أثناء تواجدهم بمعسكر في منطقة "الحيلة" جنوب درنة، ثم تصفيتهم رميًا بالرصاص.