تعطيل جلسات برلمان سريلانكا لليوم الثالث على التوالي

تعطل البرلمان في سريلانكا لليوم الثالث على التوالي اليوم الجمعة، بعدما منع أعضاء من حزب رئيس الوزراء الجديد، ماهيندا راجاباكسا، عقد الجلسات.

وشن أعضاء حزب "تحالف حرية الشعب المتحد"، احتجاجا قبل وقت قصير من بدء الجلسات، حيث احتل أحد أعضاء الحزب مقعد رئيس البرلمان، كارو جاياسوريا، وبذلك تسبب في تعطيل عقد الجلسات.

جاء الاحتجاج في الوقت الذي يعتزم فيه "الحزب الوطني المتحد"، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الذي أطيح به رانيل ويكريمسينجه، وحزب مؤيد له إعادة طرح تصويت بحجب الثقة ضد راجاباكسا، زاعما أنه لم يحظ بأغلبية في البرلمان.

وقال كيهيليا رامبوكويلا ، العضو بحزب "تحالف حرية الشعب المتحد" للصحفيين "نحن ضد الطريقة التي يحاولون بها الاسراع بتقديم اقتراح بحجب الثقة ضد رئيس الوزراء راجاباكسا".