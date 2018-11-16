ماي ترشح وزيرين جديدين في الحكومة البريطانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رشحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة وزيرين جديدين، من بينهما وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ليحلا مكان الوزيرين الذين استقالا أمس الخميس لمعارضتهما مسودة اتفاق خروج بريطانيا.

وأشارت الحكومة البريطانية( داونينج ستريت) إلى ترشيح ستيفن باركلي لشغل منصب وزير شؤون بريكست، وكان يشغل منصبا وزاريا ثانويا لشؤون الصحة.

وأضافت أن وزير الداخلية السابق امبر رود الذي استقال في نيسان/ ابريل الماضي، بسبب فضيحة بشأن الهجرة، عاد الى الحكومة وزيرا لشؤون العمل والتقاعد.

ودعم باركلي حملة مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، في حين كان رود داعما لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.