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يزور وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، السبت، دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تلبيةً للدعوة التي تلقتها اللجنة من الإمارات.