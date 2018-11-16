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السبت.. وفد لجنة حقوق الإنسان العربية يزور الإمارات

القاهرة - أبوظبي - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 16 نوفمبر 2018 - 10:11 م | آخر تحديث : الجمعة 16 نوفمبر 2018 - 10:12 م

يزور وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، السبت، دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تلبيةً للدعوة التي تلقتها اللجنة من الإمارات.


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