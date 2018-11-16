الشرطة العراقية تدمر عددا من الأوكار والأنفاق لداعش في كركوك

أعلنت الشرطة العراقية اليوم الجمعة، تدمير 4 أوكار و4 أنفاق تابعة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية في محافظة كركوك.

وقال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: "إن قطعات الفرقة 6 شرطة اتحادية متمثلة في فوج المغاوير وفوج القتالات الليلية وقوة من لواء المغاوير 3 ولواء المغاوير 4 بإسناد قوة من القناصين والطائرات المسيرة والجهد الهندسي لمقر الفرقة شرعت بتفتيش قرى : الطارقية، السعدية، بطمة، السوسة، الملح، سن الذبان".

وأضاف أن العملية أسفرت عن العثور على 4 أوكار تابعة لداعش الإرهابي، و تدميرها بالكامل من قبل القوة المنفذة، إضافة إلى العثور على 8 عبوات ناسفة تم تفجيرها تحت السيطرة و4 أنفاق لبقايا داعش تم تدميرها بالكامل، إلى جانب ضبط دراجتين ناريتين، تم تسليمهما إلى مركز شرطة الحويجة بالإضافة إلى العثور على مقذوفات مدفع عيار ٥٧ ملم تستخدم لصنع العبوات الناسفة تم تفجيرها تحت السيطرة.