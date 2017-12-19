«الشيوخ» الأمريكي يقترح تشريعا لتعليق مبيعات السلاح للسعودية

قدم العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي، بوب منينديز، والجمهوري تود يونج، مشروع قانون، قالا إنه سيضمن إشرافا من الكونجرس على السياسة الأمريكية تجاه اليمن، ويطالب بـ"محاسبة جادة" عن مقتل الصحفي السعوي جمال خاشقجي، حسب ما ورد في بيان مشترك للعضوين.

واقترح العضوان بموجب التشريع المقترح تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية، ومنع الولايات المتحدة من إعادة تزويد طائرات التحالف العربي المشاركة في حرب اليمن بالوقود، وفرض عقوبات إلزامية على الأشخاص المسؤولين عن مقتل خاشقجي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

ويدعو التشريع المقترح أيضا إلى تقديم تقرير عن حقوق الإنسان في السعودية، وفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن أو يدعمون الحوثيين في البلاد.

وقال منينديز إنه "بينما يعد إعلان إدارة ترامب عن فرض عقوبات على 17 شخصا سعوديا، خطوة جديرة بالترحيب، فإنه ليس كافيا".

وذكرت "بلومبرج" أن مشروع القانون يلقى دعمًا أيضا من عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جاك ريد وجان شاهين، والجمهوريين ليندسي جراهام وسوزان كولينز.