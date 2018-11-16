الكويت ترحب ببيان النائب العام السعودي بشأن مقتل خاشقجي

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أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة الیوم الجمعة، عن ترحیب دولة الكویت بالبیان الصادر عن النائب العام في المملكة العربیة السعودیة بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأشاد المصدر بما تضمنه" البیان من شفافیة عكستھا النتائج التي أسفرت عنھا التحقیقات التي أجرتھا النیابة العامة في ھذه القضیة والتي تعبر عن التزام المملكة العربیة السعودیة الشقیقة بقیادة خادم الحرمین الشریفین بإرساء قواعد العدل والحرص على اتخاذ الإجراءات القانونیة لمحاسبة المتورطین في ھذه

الجریمة لتأخذ العدالة مجراھا"،بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

واختتم المصدر تصریحه بالتأكید على ثقة دولة الكویت بالإجراءات التي اتخذتھا المملكة العربیة السعودیة الشقیقة،مشددا على ضرورة الابتعاد عن استغلال ھذه القضیة وتسییسھا.

كانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت أمس الخميس توجيه التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل الصحفي المعارض خاشقجي.