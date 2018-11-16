الرئيس التونسي يؤكد حرص بلاده على زيادة التعاون مع البنوك المركزية للدول المتوسطية

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ، حرص بلاده على زيادة التعاون مع البنوك المركزية للدول المتوسطية التي تواجه تحديات اقتصادية متشابهة، داعيا إلى تعزيز برامج التعاون لدعم التوجهات التنموية .

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي اليوم الجمعة بقصر قرطاج، وفدا عن رؤساء البنوك المركزية للدول المغاربية والمتوسطية المشاركين في الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للبنوك المركزية للدول المتوسطية التي ينظمها البنك المركزي التونسي مع البنك المركزي الإسباني والمعهد الأوروبي للمتوسط، بحضور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي ،والطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

وِأشار الرئيس التونسي إلى أهمية دور البنك المركزي التونسي في الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية الكبرى للبلاد لتحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص العمل .