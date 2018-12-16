رئيس الوزراء العراقي يدعو لحفظ الأمن والاستقرار في البصرة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الأحد أن محافظة البصرة عانت من الحروب ونقص الخدمات وتلوث المياه مع أنها الأولى في انتاج النفط، داعيا لأن تتركز المنافسة السياسية على حفظ أمن واستقرار المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، العراقية إن مجلس الامن الوطني عقد اجتماعه الدوري برئاسة عبد المهدي، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تقييم الأوضاع في محافظة البصرة من جميع أبعادها الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وأكد أهمية تكاتف الجهود وأخذ معاناة أهالي البصرة بعين الاعتبار من أجل تحسين واقعها الاقتصادي، والعمل على أن تتركز المنافسة السياسية على حفظ أمن واستقرار المحافظة ومصالح المواطنين والاستجابة للمطالب المشروعة.

وأوضح البيان أن المجلس ناقش أسلوب إزالة التجاوزات على الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية وتوفير الحماية لها، وكذلك التفاهم بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية الإقليم في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ورفع كفاءة العاملين في الأجهزة الأمنية.