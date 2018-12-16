وزير سويسري يتعرض للانتقاد لعدم إجادته اللغة الانجليزية

أثيرت المخاوف حول قدرات التحدث باللغة الانجليزية لعضو المجلس الاتحادي في سويسرا جي بارمولان الذي سيرأس إدارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث اعتبارا من العام المقبل وتعرض لانتقادات بهذا الخصوص.

وقد ظهرت عدة مقالات في الصحف السويسرية حول عدم إجادة بارمولان، الذي ينتمي لمنطقة تتكلم الفرنسية في سويسرا، التحدث بالانجليزية، ولا سيما على ضوء مسؤولياته في المجلس الجديد والتي تشمل إجراء مفاوضات حول اتفاقات التجارية الحرة مع فيتنام والهند وماليزيا والولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تجرى على نطاق واسع بالانجليزية.

وعندما سئل ذات مرة عن قدراته الانجليزية حاول بارمولان، وهو مزارع سابق، في البداية الرد بالانجليزية ولكنه سرعان ما تحول إلى التحدث باللغة الفرنسية.

وذكر موقع (لوكال) اٌلإخباري، الذي عنون الخبر "ضائع في الترجمة" على غرار الفيلم الأمريكي الشهير، أن العجيب واللافت للنظر أن السطر الثاني في صفحة سيرته الذاتية على موقع المجلس الفيدرالي السويسري يقول إنه حصل على "شهادة البكالوريا الفيدرالية" المتخصصة في اللغتين اللاتينية والانجليزية.