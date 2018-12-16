عمر البشير يصل دمشق في أول زيارة لرئيس عربي منذ اندلاع الأزمة السورية

وصل الرئيس السوداني، مساء الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لرئيس عربي منذ اندلاع الأزمة السورية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.