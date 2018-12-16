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عمر البشير يصل دمشق في أول زيارة لرئيس عربي منذ اندلاع الأزمة السورية

نور رشوان
نشر فى : الأحد 16 ديسمبر 2018 - 10:34 م | آخر تحديث : الأحد 16 ديسمبر 2018 - 10:34 م

وصل الرئيس السوداني، مساء الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لرئيس عربي منذ اندلاع الأزمة السورية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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