مقتل 3 أشخاص في حادث سير شرقي ألمانيا

لقى 3 أشخاص حتفهم، اليوم الأحد، في حادث سير في شرق ألمانيا؛ جراء محاولة فاشلة من إحدى السيارات لتخطي سيارة أخرى على طريق رئيسي.

وذكرت الشرطة أنه وفقا لآخر ما توصلت إليه التحريات، فإن السيارة دخلت في الاتجاه المعاكس أثناء محاولة التخطي فاصطدمت بسيارة مقابلة، ذلك على الطريق بين مدينتي ارفورت وجوتا.

وأضافت المتحدث باسم المركز المحلي لعمليات الشرطة، أن القتلى الثلاثة هم أشخاص بالغون، مشيرا إلى أن الحادث تسبب في وقوع إصابات خطيرة لطفلين صغيرين، أحدهما في عمر رياض الأطفال، والآخر في عمر تلاميذ المدرسة الابتدائية.