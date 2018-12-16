وزير الخارجية الألماني يبحث الأزمة اليمنية في الكويت

غادر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، برلين اليوم الأحد متوجها إلى الكويت.

وستكون جهود إحلال السلام في اليمن هي الموضوع الرئيسي في المحادثات التي سيجريها ماس في زيارته الأولى للكويت.

يذكر أن الكويت تقوم بدور الوساطة بين طرفي الصراع في اليمن المتمثلين في التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

كان ممثلو طرفي الصراع اليمني التقوا في الأسبوع الماضي في السويد وذلك لأول مرة منذ عامين ونصف العام وتوصلوا إلى اتفاقات أولية.

وصرح ماس قبل توجهه إلى الكويت بقوله:" في منطقة تتسم بصراعات دموية وتناقضات عميقة وأزمات إنسانية خطيرة، تزداد أهمية هؤلاء الذين يعملون من أجل الحوار وتخفيف المعاناة الإنسانية".

وأعرب السياسي الاشتراكي الديمقراطي عن اعتقاده بأن "الأمر يستحق بذل الجهد رغم كل الانتكاسات"، مشيرا إلى أن هذا ما أظهره التقدم الأخير الذي تم إحرازه في محادثات السلام في اليمن والذي لعبت الكويت دورا كبيرا في تحقيقه.