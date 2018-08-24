ديفيد هيرلي يتولى منصب الحاكم العام القادم في أستراليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأحد، أن الجنرال السابق في الجيش ديفيد هيرلي سيتولى منصب الحاكم العام القادم للبلاد.

وسيصبح هيرلي ثالث ضابط سابق بالجيش يتولى المنصب، الفخري إلى حد كبير، خلال السنوات العشر الماضية، خلفا للجنرال السابق بيتر كوسجروف الذي من المقرر أن يتقاعد أوائل العام المقبل.

وتعد الملكة البريطانية، رئيسة الدولة الأسترالية، والحاكم العام يمثل الملكة إليزابيث الثانية في أستراليا.

ويتم ترشيح الشخص من قبل رئيس الوزراء الاسترالي ويجب قبوله من قبل الملكة.

ويشغل هيرلي حاليا منصب حاكم ولاية نيو ساوث ويلز.

ويُنظر إليه على أنه اختيار محافظ وغير مثير للجدل لرئيس الوزراء قبل الانتخابات الاتحادية المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها بحلول مايو.

وسيتولى هيرلي مهام المنصب بعد وقت قصير من إجراء الانتخابات.