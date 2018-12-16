الأحد 16 ديسمبر 2018 7:25 م القاهرة القاهرة 17.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

الدين العالمي يسجل رقما قياسيا.. ونصيب الفرد منه يصل إلى 86 ألف دولار

ترجمة – نور رشوان
نشر فى : الأحد 16 ديسمبر 2018 - 6:34 م | آخر تحديث : الأحد 16 ديسمبر 2018 - 6:34 م

سجل الدين العام العالمي، رقمًا قياسيًا جديدًا، وصل إلى 184 تريليون دولار، وذلك حسبما ذكره صندوق النقد الدولي، في أخر تقدير أصدره للدين العام العالمي.

وحسبما ذكرته وكالة «Bloomberg» الأمريكية، فإن نصيب الفرد من الدين العام العالمي، وصل إلى 86 ألف دولار، وهو ما يمثل أكثر من ضعف متوسط الدخل للفرد الواحد.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، والتي تمثل أكبر ثلاث دول اقتصادية في العالم، في صدارة قائمة الدول الأكثر استدانة.

وحذّر صندوق النقد الدولي من المخاطر المحتملة لوصول الدين العالمي لهذا الرقم، مشيرًا إلى تجاوز الدين العام والخاص، على مستوى العالم، نسبة 225% من إجمالي الناتج المحلي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك