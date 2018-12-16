سجل الدين العام العالمي، رقمًا قياسيًا جديدًا، وصل إلى 184 تريليون دولار، وذلك حسبما ذكره صندوق النقد الدولي، في أخر تقدير أصدره للدين العام العالمي.

وحسبما ذكرته وكالة «Bloomberg» الأمريكية، فإن نصيب الفرد من الدين العام العالمي، وصل إلى 86 ألف دولار، وهو ما يمثل أكثر من ضعف متوسط الدخل للفرد الواحد.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، والتي تمثل أكبر ثلاث دول اقتصادية في العالم، في صدارة قائمة الدول الأكثر استدانة.

وحذّر صندوق النقد الدولي من المخاطر المحتملة لوصول الدين العالمي لهذا الرقم، مشيرًا إلى تجاوز الدين العام والخاص، على مستوى العالم، نسبة 225% من إجمالي الناتج المحلي.