«العربي لسيدات الأعمال» يشارك في فعاليات مسابقة الإنشاد الديني بالشارقة

شارك المجلس العربي لسيدات الأعمال برئاسة عبير عصام، اليوم الأحد، في فاعليات الدورة الـ11 لمنشد الشارقة، والتي حضرها الشيخ سلطان القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

وتحمل مسابقة الإنشاد التي تقام بالشارقة، أهمية كبيرة نظرًا لرغبة القائمين عليها في الحفاظ على فن الإنشاد الديني بالوطن العربي.

من جانبها، قالت عبير عصام إن مصر مثَّلها بالمسابقة المنشد محمد شعير، والذي وصل ضمن 7 آخرين للتصفيات النهائية، مشيرة إلى أن الشيخ محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين المصريين كان على رأس لجنة التحكيم بالمسابقة.

وكشفت عصام أن النسخة التي أقيمت بالشارقة، طالبت بضرورة تبني الدول العربية لفن الإنشاد الديني، مضيفة أن المجلس العربي لسيدات الأعمال أعلن -خلال فاعليات المسابقة- عن رعايته لمنشد مصر وممثلها بالمسابقة، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل معه ودعمه على أن يكون للمجلس في العام المقبل دورًا فعالًا؛ للحفاظ على مدرسة وبراعم الإنشاد الديني في مصر، ينافس بهم في الأعوام المقبلة.

شارك في المسابقة منشدين من أرجاء الوطن العربي كافة، بالإضافة إلى ممثلي السفارات العربية المختلفة، والتي جاء على رأسها المغرب، وتونس، وليبا، والسودان، والسعودية.