وزير الخارجية التركي: سنعمل مع الأسد إذا فاز بانتخابات ديمقراطية

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنه في حال جرت انتخابات ديمقراطية ونزيهة في سوريا وفاز بها بشار الأسد فإنه قد يكون على الجميع النظر في العمل معه.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأحد عنه القول، خلال كلمة على هامش "منتدى الدوحة" الـ18، الذي افتتحت أعماله أمس وتنتهي اليوم، ردا على سؤال فيما إذا كان يستسيغ "وجود دور للأسد في مستقبل سوريا"، أن "الأولوية الآن في هذه الفترة هي لإنشاء دستور للبلاد وأن على السوريون بأنفسهم إعداد مسودة الدستور".

وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة إجراء انتخابات في سوريا، تحت مظلة الأمم المتحدة، وأن تتسم هذه الانتخابات بالشفافية والديمقراطية، وأن على السوريين أن يقرروا من يجب أن يحكمهم.