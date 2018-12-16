البحرين تدافع عن قرار أستراليا بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

دافع وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن القرار الأسترالي بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أنه لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة.

وقال «آل خليفة»، عبر تويتر: «موقف أستراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة، وأولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، ولا يختلف مع المبادرة العربية للسلام والجامعة العربية سيدة العارفين».

وأشار وزير خارجية البحرين في تغريدته إلى بيان الجامعة العربية الذي أدان القرار الأسترالي، مؤكدا أنه «كلام مرسل»، ووصفه بغير المسؤول.

وأعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أن حكومته قررت الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مؤكدا في الوقت ذاته أن سفارة بلاده ستظل في تل أبيب حتى تتحقق تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وهو ما لاقى ردود فعل غاضبة أبرزها جامعة الدول العربية، التي أدانت القرار، ووصفته بأنه يشكّل انتهاكًا خطيرًا للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس ولقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ذات الصلة.

وواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات واسعة العام الماضي، حين أحدث تغييرا جذريا في السياسة الخارجية الأمريكية واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضي.