«سويسرا»: وفد روسي سيشارك في المنتدى العالمي رغم العقوبات الأمريكية

أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، اليوم الأحد، أن وفدا روسيا رفيع المستوى سيشارك في المنتدى في يناير المقبل، بعد أن هددت موسكو بمقاطعة ذلك الحدث بسبب العقوبات الأمريكية.

وحذر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، الشهر الماضي، من أنه لن يشارك أي مسئول روسي في القمة السياسية والاقتصادية السنوية في المدينة الجبلية السويسرية، ما لم يتمكن رجال الأعمال الروس الذي استهدفتهم العقوبات من الحضور.

وفي أبريل، فرضت الولايات المتحدة إجراءات عقابية على عدد من كبار رجال الأعمال الروس، بمن فيهم أوليج ديريباسكا وفيكتور فيكسيلبرج وأندري كوستين.

وقال ألويس زوينجي، وهو مسئول كبير في المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان: "سررنا لعلمنا بأن روسيا سترسل أيضا وفدا حكوميا رفيع المستوى إلى دافوس".

وأضاف أن هذا الإعلان سبقته "مناقشات مع جميع الأطراف المعنية"، مضيفا أن مشاركة القادة السياسيين ورجال الأعمال من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك روسيا، أمر أساسي للمنتدى الاقتصادي العالمي كمنصة للحوار العالمي