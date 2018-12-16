استطلاع: معظم اليابانيين يرفضون قانونا يسمح باستقبال مزيد من العمال الأجانب

أعرب معظم المشاركين في استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أمس السبت واليوم الأحد، عن رفضهم للقانون أقره مؤخرا البرلمان الياباني (الدايت) للسماح باستقبال مزيد من العمال الأجانب في البلاد.

وقالت وكالة أنباء "بلومبرج" الامريكية اليوم الأحد إنه بسؤال المشاركين في الاستطلاع عما إذا كانوا يوافقون على إقرار القانون في جلسة برلمانية استثنائية، أجاب 8ر65 بالمئة بالنفي، مقابل 8ر24 بالمئة قالوا إنهم موافقون.

وكانت شعبية حكومة رئيس الوزراء، شينزو آبي تراجعت بنسبة 9ر4 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع رأي أخير جرى قبل نحو شهر، لتصل إلى 4ر42 بالمئة، في حين ارتفعت نسبة الاستياء من أداء الحكومة بنسبة 6ر4 بالمئة لتصل إلى 1ر44 بالمئة.

وبسؤالهم عن المحادثات مع روسيا بشأن سلسلة من الجزر، التي تطالب اليابان بأحقيتها في السيادة عليها، قال 2ر53 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنه يتعين على اليابان أن تركز على السعي لإعادة اثنتين من الجزر أولا، بينما قال 6ر28 بالمئة إن على اليابان السعي لإعادة الجزر الاربع جميعها.