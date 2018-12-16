السجن مدى الحياة لمعارضين في جزر القمر أدينوا بمحاولة الانقلاب

أصدرت محكمة في جزر القمر أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق أربعة من معارضي الحكومة ،من بينهم نائب رئيس سابق، لإدانتهم بمحاولة الانقلاب على الرئيس غزالي عثماني.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن رئيس محكمة أمن الدولة قال مساء أمس السبت خلال النطق بالحكم غيابيا على 10 متهمين في القضية :"يشمل الحكم 30 سنة من الأشغال الشاقة و10 سنوات حرمان من الحقوق المدنية".

وصدر الحكم بحق أربعة آخرين من المتهمين العشرة بالسجن لفترات تتراوح بين 3 و20 سنة ، وهي أحكام غير قابلة للطعن ضدها لدى محكمة أعلى في الدرجة.

ومن بين المدانين جعفر أحمد سعيد حساني ،الذي انتخب نائبا لعثماني عام 2016 . وكان قد فر من البلاد وصدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية.

وتم تأسيس محكمة أمن الدولة لمدة عام للنظر في قضايا تتعلق بتهم زعزعة أمن الدولة. وتم رفع دعوى تطعن في قانونية تأسيس هذه المحكمة أمام المحكمة العليا ،وفقا لإبراهيم مزيمبا أحد أفراد هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأعلنت حكومة عثماني عن إجراءات صارمة ضد محاولات زعزعة استقرار الدولة المعرضة للانقلاب وفاز الرئيس في استفتاء حول تعديلات دستورية تسمح بفترتين رئاسيتين متتاليتين تستمر كل منهما لخمسة أعوام ، وهو ما يتعارض مع نظام الفترة الرئاسية الواحدة التي تستمر خمسة أعوام بالتناوب بين الجزر الأربعة للأرخبيل .

وأدت الاحتجاجات خلال الإعداد للاستفتاء وبعد إجرائه إلى القبض على حاكم ثاني أكبر جزيرة في الأرخبيل .ومن المتوقع أن تجري جزر القمر انتخابات رئاسية في عام 2019 .