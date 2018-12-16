أوكرانيا وناتو توقعان اتفاقية إبطال المواد المتفجرة والعبوات الناسفة

وقعت أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" اتفاقية إبطال المواد المتفجرة والتعامل مع العبوات الناسفة.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان - وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم -" أن أوكرانيا وحلف الناتو وقعتا اتفاقا بين مجلس وزراء أوكرانيا ووكالة الدعم والمساندة التابعة للناتو بشأن تنفيذ مشروع صندوق الناتو الاستئماني لإبطال المواد المتفجرة والتعامل مع العبوات الناسفة".

وسيسمح هذا الاتفاق ببدء مرحلة عملية من التعاون وفي إطار هذا المشروع، تخطط أوكرانيا وحلف ناتو لإجراء تطوير في مجال مكافحة العبوات الناسفة، وتحسين فرص حماية المدنيين من خطرها وتدريب الأوكرانيين المتخصصين وتقديم المساعدة المادية والتقنية.