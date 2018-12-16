وزارة العمل السعودية تقصر العمل في 41 مهنة بالمدينة المنورة على السعوديين

أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي ، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قصر العمل في 41 نشاطاً ، ومهنةً في القطاع السياحي ، والقطاع "غير الربحي " والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة على السعوديين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية التى أوردت النبأ اليوم الأحد أن قرار التوطين يأتى بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بين "منطقة المدينة المنورة " ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ المبنية على قرار رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين ، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة المدينة المنورة ، والأمير سعود بن خالد الفيصل رئيس اللجنة التنفيذية "للتوطين" .

وأكدت الوزارة أن المهن والأنشطة شملت المراكز والأسواق التجارية المغلقة و"المولات" ،وموظفي الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية "الموطنة" .

وشددت على الالتزام بقرارات "التأنيث" فيما يخص الأنشطة والمحال والمهن التي صدرت قرارات ب"تأنيثها" ، مع الالتزام بشروط عمل المرأة لدى تشغيلها، وكذلك الأنشطة والمهن التي سبق أن صدرت قرارات وزارية بتوطينها.