التحالف العربي: إصدار 157 تصريحا في اليمن خلال 3 أيام

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إصدار 157 تصريحا جويا وبريا وحماية للقوافل في اليمن خلال 3 أيام.

وقال التحالف، وفقا لقناة العربية الإخبارية الليلة، إنه أصدر 19 تصريحا لسفن متجهة للموانئ اليمنية، و12 تصريحا جويا، و16 لسفن تحمل مساعدات لليمنيين.

وأضاف التحالف أن السفن المصرح بها للوصول إلى الموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية وطبية.

يذكر أن مشاورات السلام اليمنية في السويد أفضت، الخميس الماضي، إلى إقرار اتفاقات بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية حول ملفات الأسرى والحديدة وتعز.