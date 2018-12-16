رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يتوجه إلى الجزائر ضمن جولة تشمل تونس والمغرب

توجه رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون اليوم الأحد، إلى الجزائر في جولة إفريقية تتضمن أيضا زيارة تونس والمغرب، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي مع هذه الدول.

وذكر مكتب لي - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن زيارة المسؤول الكوري الجنوبي تستهدف تعزيز الروابط الاقتصادية لبلاده مع الدول الثلاث، خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق النشاط التجاري للشركات الكورية الجنوبية بأسواق المغرب العربي.

ومن المقرر أن يلتقي لي مع نظيره الجزائري أحمد أويحيى، لمناقشة سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما. وأثناء اللقاء، يخطط لي لطلب دعم الحكومة الجزائرية لتوسيع نطاق الأعمال التي تنفذها شركات بلاده في المشاريع الإنشائية ومشروعات البنى التحتية بالجزائر.

وأضاف مكتب "لي" أنه - خلال زيارته إلى تونس المزمعة في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الحالي - سيلتقي بالرئيس الباجي قائد السبسي وغيره من كبار المسؤولين بتونس.

وخلال زيارة "لي" للمغرب في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر، سيلتقي مع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، كما يخطط لتوجيه طلب إلى حكومة الرباط لدعم شركات بلاده لتوسيع نطاق أنشطتها بالمشاريع الضخمة بالمغرب.

وبينما زار رئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق تشونج هونج وون المغرب في عام 2014، تعتبر هذه الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لرئيس وزراء كوري جنوبي إلى الجزائر وتونس، وتقع هذه الدول الثلاث في نقطة استراتيجية تربط أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.