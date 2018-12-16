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بابا الفاتيكان يأمل أن يعزز اتفاق الأمم المتحدة للهجرة التضامن مع المهاجرين

أ ش أ
نشر فى : الأحد 16 ديسمبر 2018 - 3:40 م | آخر تحديث : الأحد 16 ديسمبر 2018 - 3:40 م

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم الأحد عن أمله في أن يسهم اتفاق الأمم المتحدة الجديد بشأن الهجرة المنظمة في تعزيز التضامن مع المهاجرين.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن بابا الفاتيكان قوله أمام المصلين في ساحة القديس سانت بطرسبرج : "إن الاتفاق يمثل مرجعية للمجتمع الدولي الذي أعرب عن أمله في أن يتصرف بمسؤولية وتضامن وتعاطف تجاه من تركوا بلادهم لمختلف الأسباب".
وتلتقي الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري لإقرار الاتقاق، وكانت قرابة 85 % من الدول أعضاء الأمم المتحدة المجتمعة في المغرب الأسبوع الماضي قد وافقت مبدئيا على الاتفاقية.
يشار إلى أن العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمجر ترفض الاتفاق الذي تقول الأمم المتحدة إنه يهدف إلى هجرة آمنة ومنظمة.

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