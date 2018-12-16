تحطم مروحية طبية بمنطقة جبلية في البرتغال

أفادت وسائل إعلام محلية وخدمات الطوارئ في البرتغال بتحطم مروحية طبية في منطقة جبلية تقع بالقرب من مدينة (بورتو) التي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الأحد، أن هناك مخاوف من مقتل أربعة أشخاص جراء هذا الحادث الذي لم تتضح أسباب وقوعه بعد، مشيرة إلى أن الحادث وقع بينما كانت المروحية في طريق عودتها لقاعدتها بعدما أنهت مهمة لتوصيل مريض يبلغ من العمر 76 عاما ويعاني من مشاكل في القلب إلى مستشفى بمدينة (بورتو).

وترجح بعض وسائل الإعلام أن سبب وقوع الحادث هو سوء الأحوال الجوية، وذلك في الوقت الذي يشارك فيها العشرات من رجال الإغاثة في البحث عن المروحية.