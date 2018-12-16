ألمانيا تقدم 35 مليون يورو مساعدات لأوكرانيا لمكافحة تغير المناخ

أعلنت وزارة البيئة والموارد الطبيعية الأوكرانية أن ألمانيا ستقدم لها مساعدات مالية بقيمة 35 مليون يورو تخصص لجهود مكافحة آثار تغير المناخ.

وقال وزير البيئة والموارد الطبيعية "أوستاب سيمراك" - بحسب ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الأحد - إن الأموال ستستخدم في أربعة مجالات ذات أولوية.

وأضاف سيمراك أن " وزارة البيئة والموارد الطبيعية أكملت بنجاح عملية تفاوض مع الوزارة الاتحادية الألمانية بشأن تقديم المساعدة بمبلغ 35 مليون يورو ، وهذا إنجاز كبير وتحد للمجتمع البيئي بأكمله في أوكرانيا، وهو الأمر الذي سيوجه الاقتصاد نحو النمو الأخضر".

وأشار إلي أن المشروعات التي سيتم تمويلها ستركز على تنفيذ اتفاقية باريس، وأن تشمل جانب التعاون الدولي في سياق مكافحة تغير المناخ في منطقة البحر الأسود وتعزيز تطوير الطاقة المتجددة.

وذكّرت الوزارة أن التعاون الثنائي بين أوكرانيا وألمانيا - في إطار مبادرة المناخ الدولية - قد بدأ في عام 2008 ، وخلال هذه الفترة أصبحت أوكرانيا أحد شركاء المبادرة، حيث أطلقت 14 مشروعًا "عشرة منها بميزانية إجماليّة 19 مليون يورو"، وقد اكتملت بالفعل بنجاح.