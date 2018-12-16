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مقتل شخص وإصابة أكثر من 40 في حادث سير قرب زيوريخ

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 16 ديسمبر 2018 - 12:35 م | آخر تحديث : الأحد 16 ديسمبر 2018 - 12:35 م

ذكرت الشرطة السويسرية أن شخصا واحدا قد لقي حتفه، في حين أصيب 44 آخرون صباح اليوم الأحد عندما انحرفت حافلتهم عن مسارها واصطدمت بحاجز على طريق سريع بالقرب من مدينة زيوريخ.

وتعرض ثلاثة أشخاص لإصابات شديدة.

وذكر محققون أن الحافلة كانت في طريقها من مدينة جنوة الإيطالية إلى دوسلدورف الألمانية.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة، ريبيكا تيلين، لبوابة "20 مينوتن" الإخبارية السويسرية: "نعلم أنه لم يكن هناك أطفال بين المصابين... ولم يكن هناك أطفال على متن الحافلة".

ووفقا للمتحدثة، كانت شركة تقوم من الباطن بتشغيل الحافلة التابعة لشركة "فليكس باص" الألمانية التي تقدم خدمات بين المدن.

وذكر متحدث باسم الشرطة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إنه ليس هناك مزيد من المعلومات يمكن الكشف عنها بشأن هوية الضحايا حتى الان.

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