نيبال تعلن حظر تداول الروبية الهندية في البلاد

أعلنت الحكومة النيبالية منعها استخدام الروبية الهندية في البلاد، في ضربة أخرى للعملة الهندية التي تعاني من هبوط في السنوات الأخيرة.

وذكرت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية أنه الروبية كانت مقبولة على نطاق واسع في نيبال حتى إعلان القرار، وسيتم الحفاظ على الورقة الروبية بـ 100 روبية (1.30 دولار).

ويستهدف القرار بشكل خاص الأوراق النقدية من فئة 200 و 500 و2000 روبية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المحتمل أن يتسبب هذا الإجراء في حدوث درجة من الفوضى في الاقتصاد النيبالي، حيث يتم استخدام الروبية في العديد من الأسعار داخل قطاع الأعمال وكذلك بالعملة المحلية، وهناك احتياطيات نقدية ومدخرات نقدية من العملة الهندية للأفراد على نطاق واسع.

وتعد الهند أكبر شريك تجاري ومورد للسلع الاستهلاكية في نيبال ، ويتم إبرام العديد من المعاملات في نيبال بالعملة الهندية، وهناك العديد من النيباليين الذين يعيشون ويعملون في الهند يجلبون أجورهم - التي حصلوا عليها بشق الأنفس - بعملة الروبية إلى بلادهم الأصلية.

كما أن السياحة المزدهرة من الهند إلى نيبال يدعمها أيضاً استخدام الروبية التي تعتبر حافزا كبيرا للهنود لزيارة البلاد، خصوصا مع انخفاض قيمة الروبية مقابل معظم الدول الأخرى لسنوات.

وبدأت الهند في استخدام أوراق مالية بقيمة 200 و500 و2000 روبية قبل عامين، بعد سحبها أوراق التداول من فئة 500 روبية و1000 روبية.

واحتجت حكومة نيبال - في ذلك الوقت وفي وقت سابق من هذا العام - وعد رئيس وزراء نيبال "كيه.بي. أولي" بمناقشة هذه المسألة مع الهند.