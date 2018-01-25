تقرير: حليفان لرئيسة الوزراء البريطانية يعدان لاستفتاء ثان

يعد اثنان من كبار حلفاء رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لإجراء استفتاء ثان بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من وراء ظهرها، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتهم.

وقالت الصحيفة إن ديفيد ليدنجتون، الوزير بالحكومة البريطانية، أجرى محادثات مع نواب من حزب العمال يوم الخميس الماضي؛ لبناء ائتلاف بين الأحزاب من أجل اجراء تصويت جديد.

ووفقا للصحيفة، أبلغ جافن بارويل، كبير موظفي السيدة ماي، وزيرا في الحكومة الأسبوع الماضي إن إجراء استفتاء ثان هو السبيل الوحيد للمضي قدما.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين بمكتب مجلس الوزراء يناقشون حاليا خططا بشأن طرح ثلاثة خيارات أمام الناخبين في الاستفتاء تتضمن اتفاق ماي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق والثالث البقاء في الاتحاد الاوروبي.