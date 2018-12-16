«الخارجية» الفلسطينية تندد بتمادي مليشيات المستوطنين في استباحة الأرض الفلسطينية

نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتمادي مليشيات المستوطنين المسلحة وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي ودعمه، في استباحة الأرض والبلدات الفلسطينية، وتكثيف تغولها العنيف ضد الإنسان الفلسطيني.

وأدانت الوزارة، عدوان الاحتلال والمستوطنين المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما حدث لا يوازي ما أعلن عنه نتنياهو من توجه لـ"تبييض" البؤر الاستيطانية العشوائية، وتصعيد إجراءاته القمعية الأخرى ضد الشعب من هدم المنازل، وتثبيت الحواجز في الضفة، وشل حركة المواطنين والاعتقالات بالجملة، والعمل لإقرار قانون طرد العائلات وغيره.

وأشارت إلى أن اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعمد استغلال موجة التوتر والتصعيد الراهنة التي افتعلها، لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.