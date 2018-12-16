ارتفاع حصيلة انفجار مدينة عفرين السورية إلى 8 قتلى وعشرات الجرحى

ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذي استهدف سوقا شعبيا بوسط مدينة عفرين شمال سوريا إلى 8 قتلى وعشرات الجرحى.

وقال ناشطون سوريون، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية، إن الانفجار وقع إثر انفجار سيارة مفخخة مستهدفة سوق الهال

وسط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي؛ ما أسفر عن سقوط 8 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى، جروح بعضهم خطيرة.

ي ذكر أن هناك انفجارا قد استهدف، في وقت سابق اليوم، سوقا شعبيا وسط مدينة عفرين السورية، وتخضع مدينة عفرين لسيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة، بعد أن انتزعت المدينة من وحدات حماية الشعب الكردية.

يشار إلى أن المدينة شهدت في الشهر الماضي مواجهات باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين بعض الفصائل السورية المنضوية تحت راية عملية (غصن الزيتون) التي تشنها القوات التركية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.