نائب وزير الخارجية الكويتي: الخلاف الخليجى الإيرانى وملفى سوريا واليمن تصدرت مباحثاتنا مع بريطانيا

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الأحد، إن اجتماعات اللجنة المشتركة الكويتية البريطانية، بحثت القضايا المتعلقة بالمنطقة، كالوضع في اليمن، والعلاقات الخليجية الإيرانية، والوضع في سوريا، بالإضافة إلى التوقيع على خطة العمل للجنة.

وأضاف الجارالله في تصريح صحفي، على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة الكويتية البريطانية - أن الاجتماع ال13 للجنة، يدل على حرص الجانبين على انعقادها بشكل منتظم، لما لها من مساهمة فى توثيق العلاقات بينهما في كافة المجالات، موضحا أن زيارة وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وافريقيا البريطاني اليستر بيرت للكويت، تأتي في إطار الاجتماعات المتعلقة باللجنة المشتركة الكويتية البريطانية.

وأوضح أن الاجتماع يتم بصفة دورية كل ستة أشهر، ويتناول العديد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد، والتجارة، والتعليم، والاستثمار، والأمن، والصحة، مؤكدا أن العلاقات مع بريطانيا متشعبة وتاريخية ووثيقة.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وأفريقيا البريطاني اليستر بيرت، إن العلاقات الكويتية البريطانية في تطور دائم منذ سنين طويلة، وتشمل العديد من مجالات التعاون مثل الدفاع، والأمن، والثقافة، والتعليم، والتقدم العلمي، والتجارة والصناعة، موضحا أن اجتماع اللجنة يأتي بمناسبة الاحتفال بمرور 120 عاما على العلاقة الثنائية بين البلدين، والتي تحل العام المقبل.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، قد أعلنت فى وقت سابق السوم، أنه تم عقد الاجتماع ال13 لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية، برئاسة نائب وزير الخارجية الكويتي السفير خالد الجارالله، ووزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وافريقيا البريطاني اليستر بيرت، وبحضور وفدي البلدين، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، والتأكيد على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، والعمل على تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بينهما، وبحث العقبات إن وجدت والعمل على تذليها.