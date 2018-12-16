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«أبو مازن» يصل الأردن للقاء الملك عبد الله

أ ش أ
نشر فى : الأحد 16 ديسمبر 2018 - 6:16 ص | آخر تحديث : الأحد 16 ديسمبر 2018 - 6:16 ص

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة يعقد خلالها اجتماعا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؛ لبحث العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.


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