«أبو مازن» يصل الأردن للقاء الملك عبد الله

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يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة يعقد خلالها اجتماعا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؛ لبحث العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.