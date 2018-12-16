إسبانيا ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين

رحبت الحكومة الإسبانية بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، عقب محادثات السلام التي أجريت في السويد تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل التوصل لحل للصراع الذي اندلع عام 2014.

وأشادت الحكومة الإسبانية - في بيان صحفي وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الأحد - بجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتين جريفث، والالتزام الشخصي الكامل من جانب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ودور السويد البلد المضيف للمباحثات بين أطراف الصراع اليمني.

كما حثت الحكومة الإسبانية الأطراف على تطبيق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وعلى اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل تخفيف حدة الوضع الإنساني، والتوصل إلى حل سياسي دائم لتحقيق السلام في اليمن.

وذكرت حكومة مدريد أن الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار الفوري وسحب القوات من مدينة وميناء الحديدة، سيساعد على وصول المساعدات الإنسانية، فضلا عن تبادل واسع النطاق للأسرى بين الطرفين.