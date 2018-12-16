إندونيسيا توقع اتفاقية اقتصادية مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية

وقعت إندونيسيا، اليوم الأحد، اتفاقية اقتصادية مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) بهدف زيادة التجارة والاستثمار، وذلك بعد ما يقرب من 8 سنوات من المفاوضات.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أنه بموجب الاتفاقية، سيتم إلغاء التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية لآلاف المنتجات المتداولة بين إندونيسيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي تضم سويسرا وليشتنشتاين والنرويج وأيسلندا.

وكانت المفاوضات بين إندونيسيا ودول الرابطة قد بدأت في يوليو 2010، وقد بلغ حجم تجارة البضائع بين الجانبين 4ر2 مليار دولار في عام 2017، مع وجود فائض تجاري لصالح إندونيسيا بقيمة 212 مليون دولار.

وضخت دول الرابطة 621 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إندونيسيا في عام 2017، وفقا للبيانات الإندونيسية.