الآلاف يشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة في صربيا

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شارك آلاف من الصرب في احتجاجات مناهضة للرئيس ألكسندر فوسيتش وحكومته في العاصمة بلجراد مساء أمس السبت، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وسار المتظاهرون في وسط المدينة، وتوقفوا خارج مكاتب الرئاسة ومبنى الإذاعة الحكومية (أر.تي.إس)، وفقا لما ذكره موقع (داناس دوت أر إس) الاخباري.

وتجمع الآلاف، السبت الماضي، تحت شعار "أوقفوا القمصان الدامية"، احتجاجا على العنف الموجه ضد منتقدي الحكومة بعد أن تعرض زعيم المعارضة بوركو ستيفانوفيتش لهجوم الشهر الماضي في مدينة كروسيفاتش بجنوب البلاد.

وهاجم رجال يرتدون قمصانا سوداء زعيم الحزب اليسار بقطب معدني، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة. وأدان فوسيتش الهجوم، لكن معارضيه استمروا في تحميله المسؤولية.

ويقولون إن تعليقات فوسيتش المليئة بالكراهية ضد المعارضين تسببت في خلق أجواء تتسم بالعنف في صربيا.