منعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، إمام وخطيب مسجد هاشم بن عامر، الشيخ فهد الكندري، من الخطابة؛ بسبب ما وصفوه بـ«المغالاة في مدح النبي والثناء عليه والترضى على أم النبي».

وفي تصريحات لصحيفة الراي الكويتية، قال «الكندري» إنه تم توجيه خطاب إيقاف له بسبب مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي على والدته، مؤكدا أنه لم يخضع للتحقيق لمعرفة حقيقة ما حدث في الخطبة.

وأوضح الشيخ أن خطاب الإيقاف ذكر أن «والدة الرسول محمد لم تدرك الإسلام، لكن هناك قول عند جمهور العلماء بنجاة (أهل الفترة) ومنهم ورقة بن نوفل، وقس بن ساعدة، وزيد بن عمرو بن نفيل، الذي ترحّم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة».

وأكد إمام مسجد هاشم بن عامر أنه سيقدم بتظلم، وخلال 60 يوما سيقيم دعوى جزائية، مبينا أن اتخاذ عقوبة الإيقاف من دون تحقيق وتبيان الحقائق بمثابة العقوبة.