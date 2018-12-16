الاحتلال الإسرائيلي يقضي بسجن والدة شهيد مقدسي 11 شهرا بتهمة التحريض

قضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم الأحد، بسجن والدة الشهيد المقدسي محمد أبو غنام بالسجن 11 شهرا، "بتهمة كتابات تحريضية" على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وأوضح محمد محمود محامي هيئة شؤون الأسرى، أن قاضي المحكمة حكم على سوزان أبو غنام لمدة 11 شهرا، بتهمة التحريض على "الفيسبوك" بنشر منشورات على صفحتها، وأنه كان تم اعتقالها منذ شهر أغسطس الماضي بعد اقتحام وتفتيش منزلها في بلدة الطور شرق القدس.

وفي سياق آخر، قال محامي نادي الأسير مأمون الحشيم، إن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في "المسكوبية"، مددت فترة اعتقال الأسير عمر البرغوثي ونجله عاصف، لمدة 12 يوما، وقررت الإفراج عن هادي البرغوثي زوج شقيقة الشهيد صالح البرغوثي.

وأوضح الحشيم في بيان اليوم، أن الأسير البرغوثي البالغ من العمر (66 عاما) والد الشهيد صالح، يتعرض لتحقيق مكثف في معتقل "المسكوبية" يستمر لأكثر من 20 ساعة بشكل متواصل دون السماح له بالنوم، رغم معاناته من مشاكل صحية خطيرة في القلب.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت البرغوثي ونجله عاصف إضافة إلى مجموعة من بلدة كوبر، بعد الإعلان عن نبأ استشهاد نجله صالح الذي أُعدم على يد وحدات خاصة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في 12 ديسمبر الجاري.

يذكر أن الأسير عمر البرغوثي قضى أكثر من 26 عاما في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بين أحكام واعتقال إداري، وهو شقيق الأسير نائل البرغوثي الذي قضى في معتقلات الاحتلال 39 عاما.

وحمل نادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير البرغوثي ونجله عاصف، معتبرا أن ما يجري بحق العائلة هو انتقام ممنهج.