إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي وتجدد المواجهات في مناطق متفرقة بالضفة

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في صدره في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد في منطقة حي النقار غربي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية ، أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى ووصفت إصابته بالخطيرة.

وفي الخليل جنوب الضفة، أصيب عشرات الطلبة والمعلمين، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال.

وقالت إدارة مدرسة الخليل الأساسية إن نحو 35 طالبا ومدرسا أصيبوا بحالات اختناق، خلال محاولة قوات الاحتلال اقتحام مبنى المدرسة الواقع في المنطقة الجنوبية من المدينة.

من ناحية أخرى في جنوب نابلس شمال الضفة، أصيبت مستوطنة بحجر في وجهها، عندما تعرضت سيارات المستوطنين لإلقاء الحجارة على شارع (60).

وأفادت المصادر بأن طواقم الإسعاف الإسرائيلي أسعفت امرأة (24 عاما) كانت تنزف جراء إصابتها بحجر في وجهها وشظايا زجاج، على بعد كيلو متر شمال "مستوطنة عيلي" جنوب نابلس.

وأضافت المصادر أن المصابة نقلت إلى مستشفى "شعاري تصيدق" في القدس، لتلقي العلاج، ووصفت حالتها ما بين متوسطة إلى طفيفة.

وأغلقت قوات الاحتلال طريق مستوطنة "ايتسهار" - نابلس، جنوبا، في الاتجاهين أمام حركة المواطنين، بعد ادعائها بتعرض مركبات المستوطنين للرشق بالحجارة.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة - في تصريح له اليوم - ان البداية كانت عندما اقتحمت قوات الاحتلال والمستوطنون، مدرسة بورين الثانوية جنوب نابلس، فقررت إدارة المدرسة الإخلاء حماية للطلبة، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز واعتدى المستوطنون على عدد من الشبان الفلسطينيين ما أدى إلى وقوع مواجهات، أصيبت خلالها سيارات مستوطنين بالحجارة.

وفي ذات السياق شن عدد من المستوطنين هجمات على منازل المواطنين وممتلكاتهم في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس مما أدى إلى اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.