ثوران بركان جبل سوبوتان بجزيرة سولاويزي الإندونيسية

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قالت هيئة إدارة الكوارث في إندونيسيا إن بركان جبل سوبوتان في جزيرة سولاويزي ثار اليوم الأحد، وقذف رمادا بارتفاع ثلاثة كيلومترات نحو السماء.

وذكر المتحدث باسم الهيئة سوتوبو نوجروهو إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، وإن الرماد لا يشكل تهديدا لحركة الطيران.

وقال سوتوبو إن مستوى التأهب للبركان البالغ ارتفاعه 1785 مترا ظل عند درجة واحدة أعلى من المعدل الطبيعي مع وجود منطقة يبلغ نصف قطرها أربعة كيلومترات حول فوهة البركان يحظر على المواطنين الاقتراب منها.

وأضاف "كانت هناك هزات مستمرة وأصوات مدوية".

وتقع إندونيسيا على ما يعرف باسم "حزام النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة تعرف بالزلازل المتكررة ونوبات الثوران البركاني.

وتضم جزر إندونيسيا نحو 127 بركانا نشطا.