رئيس البرلمان العربي يطالب استراليا بمراجعة موقفها إزاء القدس الغربية والالتزام بقرارات الأمم المتحدة

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، كبار المسئولين الأستراليين، بمراجعة موقف بلادهم الخاص بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في رسائل وجهها السلمي اليوم الأحد، إلى رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ ، ووزير الخارجية الاسترالي.

وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة التزام استراليا بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة ، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم "478 " لسنة 1980 " الذي اعتبر ضم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للقدس باطلاً ولاغياً، ومبادرة السلام العربية لعام" 2002" ، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في التاسع من يوليو "2004" بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ودعا رئيس البرلمان العربي ، البرلمان الاسترالي لحث حكومة بلاده ، بناء على المصالح والعلاقات المشتركة بين الشعب الاسترالي والشعب العربي، على مراجعة موقفها ، والوقوف بجانب الحق والقانون الدولي ، والاعتراف بدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها مدينة القدس ،على أساس حل الدولتين.

وشدد رئيس البرلمان العربي ، على أن قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) قرار متحيز ويتجاهل حق الشعب الفلسطيني في إعلان دولته ، وعاصمتها مدينة القدس ، على أساس حل الدولتين، مؤكداً أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، يُحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.