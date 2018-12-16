محكمة في كوريا الجنوبية تمنح سوريًا حق الإقامة لعدم استقرار بلاده

أصدرت محكمة كورية جنوبية قرارا يقضي بمنح حق الاقامة الإنسانية إلى سوري بكوريا الجنوبية، وهو أمر قضائي ينقض قرار مكتب الهجرة في سول الذي رفض طلبه للجوء إلى الدولة.

كان المواطن السوري، الذي دخل كوريا الجنوبية بتأشيرة الزيارة القصيرة (C-3)، سبق أن تقدم بطلب للجوء إلى كوريا معللا بأن سوريا تعيش في حالة حرب بين الجيش النظامي والمتمردين، ما يجعله خاضعا لقانون التجنيد العسكري للنظام في سوريا، غير أن مكتب الهجرة رفض طلبه مما دفعه للطعن في قرار مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل بكوريا الجنوبية.

وجاء في حيثيات النطق بالحكم أنه يتعين منح السوري حق الإقامة في كوريا الجنوبية.

وذكرت المحكمة أن عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده سوريا وعدم رغبته في الانضمام إلى الجيش النظامي لا تعتبر أسبابا كافية للاعتراف به كلاجئ سياسي في البلاد، بيد أن إمكانية تعرضه لمضايقات ومعاملة غير إنسانية مثل التعذيب تعتبر أسبابا تسوغ منحه حق الإقامة الإنسانية.

يشار إلى أن قانون اللاجئين المعمول به في كوريا يشترط توفير أدلة كافية تثبت إمكانية تعرض مقدم الطلب للاضطهاد السياسي لأسباب عرقية ودينية أو أي أسباب متعلقة بالانضمام الى تنظيم معين.