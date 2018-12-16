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تجمد 15 ألف لتر لبن في أحد الشوارع غربي ألمانيا

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 16 ديسمبر 2018 - 6:01 م | آخر تحديث : الأحد 16 ديسمبر 2018 - 6:01 م

أعلنت الشرطة الألمانية عن تجمد آلاف الليترات من اللبن في أحد شوارع منطقة فيستفاليا غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة أن مجهولين فتحوا صنابير شاحنة ألبان كانت رابضة في أحد شوارع المنطقة مساء أمس السبت، وكان قائد الشاحنة قد صفها في بلدة روتن لجمع المزيد من اللبن من المزارع المجاورة.

وعندما عاد كان نحو 15 ألف لتر من الألبان قد سُكِبَتْ على الطريق وتجمدت في درجات حرارة بلغت نحو 4 درجات تحت الصفر.

وذكرت قوات الإطفاء أن كمية الألبان المجمدة كوَّنت سطحا زلقا بعرض الطريق بأكمله، واستعانت القوات بــ20 فردا لتذويب اللبن المتجمد باستخدام الملح والماء، ولا تزال التحقيقات متواصلة في الحادثة.

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