«زورابيشفيلي» تؤدي اليمين الدستورية لرئاسة جورجيا

أدت اليوم الأحد سالومي زورابيشفيلي اليمين الدستورية لشغل منصب رئيسة جورجيا، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب وخامس رئيس للبلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن زورابيشفيلي، فرنسية المولد، و التي شغلت منصب وزيرة الخارجية من قبل، أدت اليمين الدستورية خلال مراسم رسمية في مدينة تيلافي بشرق البلاد، على بعد 95كيلومترا من العاصمة تبليسي.

وقد جرى منع منافسها في الانتخابات المعارض جريجول فاشادزه والآلاف من المتظاهرين من دخول المدينة وقت إقامة مراسم التنصيب الرسمية، وقال فاشادزه للصحفيين" لقد سرقوا صوتنا، لقد سرقوا إرادتنا والآن يمنعوننا من الوصول لتيلافي" .

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا قد صدقت على النتيجة النهائية للانتخابات في 28 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، حيث أظهرت النتائج فوز زورابيشفيلي بنسبة 59.5% مقابل 40.5% لفاشادزه خلال أول جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في جورجيا.

ومن المقرر أن تستمر فترة رئاسة زورابيشفيلي البالغة من العمر 66 عاما والتي تعد أول رئيسة يتم انتخابها في أي جمهورية سوفيتية سابقة خارج دول البلطيق، لمدة 6 أعوام.

ونقلت بلومبرج عن زورابيشفيلي القول في خطاب تنصيبها " كل رئيس لجورجيا وضع حجرا مهما لتنمية جورجيا" مضيفة " أتعهد أن أكون رئيسة الجميع، وأن أعمل في فترة رئاستي وفقا للدستور بصفتي رئيسة لتوحيد الشعب".