ماليزيا تنتقد اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل

انتقد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن القدس كانت دائما تابعة لدول فلسطين وليس من حق أي دولة أخرى الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل أو تقسيمها.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن مهاتير محمد - ردا على سؤال للصحفيين بشأن قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، خلال حفل تسلمه شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة (رانجسـيت) التايلاندية - "إن قرار أستراليا يثير المزيد من الغضب".

وأضاف "أن هذا الأمر لا يمكن قبوله في نظر العديد من الدول العربية، معربا عن استهاجنه لتقسيم تلك المدينة المقدسة.. ليس لديهم أي حق، إنها لا تخصهم".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي أعرب الشهر الماضي عن قلقه لنظيره الأسترالي سكوت موريسون بشأن اعتزام أستراليا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة.