إصابة عشرات الأشخاص جراء انفجار بأحد المطاعم شمالي اليابان

أصيب عشرات الأشخاص بسبب انفجار وقع في أحد المطاعم في سابورو شمالي اليابان، مساء اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، أن 41 شخصا نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار، وترددت تقارير مفادها أن شخصا واحدا أصيب بجروح خطيرة.

وأظهرت صور من المشهد حطام المبنى في سابورو، عاصمة جزيرة هوكايدو شمالي البلاد، وتم إرسال حوالي 20 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن السلطات المحلية، قولها إنه لم يتضح بعد السبب وراء الانفجار، وتجرى الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابساته.