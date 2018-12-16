روسيا: رصد 32 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، في بيان لها اليوم الأحد ، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية بينما رصد الجانب التركي 13 انتهاكا.

وأوضح البيان أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات اللاذقية وحماة وإدلب وحلب..مشيرا إلى أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.2 طن إلى محافظة دير الزور.

ولفت البيان إلى أنه لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.