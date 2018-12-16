مقتل 7 عمال وإصابة 3 أخرين في حادث بمنجم جنوب غربي الصين

لقي سبعة من عمال المناجم حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث وقع في منجم بجنوب غربي الصين، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الحادث وقع بمنجم في بلدية تشونج كينج، ولم يشر التقرير إلى نوع المنجم.

يذكر أن الصين هي أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم وتعتبر مناجمها الأكثر خطورة في العالم، حيث يقتل الآلاف من عمال المناجم كل عام.

ويلقى باللوم في العديد من هذه الحوادث على سوء لوائح السلامة وعدم وجود رقابة، ومعظم الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام.